Донатас Казлаускас
№9
Нападающий
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Команда
Атлантас
Гражданство
Литва
Дата рождения
31 марта 1994 (27) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Литва
0 : 2
Италия
90'
90'
90'
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 75' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Литва
0
Италия
2
минуты: 75' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Швейцария
1 : 0
Литва
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Швейцария
1
Литва
0
был в запасе