Бранислав Янкович
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Черногория
Дата рождения
8 февр. 1992 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
Черногория
1 : 2
Люксембург
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Черногория
1
Люксембург
2
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Кипр
0 : 2
Черногория
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Кипр
0
Черногория
2
был в запасе