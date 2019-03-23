Энтони Бардон
№21
Полузащитник
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Команда
Линкольн
Гражданство
Гибралтар
Дата рождения
19 янв. 1993 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.03.2019 23 марта 2019 сб 20:00
Гибралтар
0 : 1
Ирландия
23.03.2019 23 марта 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Гибралтар
0
Ирландия
1
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 1 тур