Даниэль Гаго
№28
Нападающий
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
17 июля 1995 (25) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 22:45
Кордоба
0 : 0
Депортиво
07.11.2014 07 нояб. 2014 пт 22:45
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Кордоба
0
Депортиво
0
был в запасе