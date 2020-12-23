Марко Рог
№30
Полузащитник
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Команда
Кальяри
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
19 июля 1995 (25) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Рома
3 : 2
Кальяри
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 15'
Италия. Серия А, 14 тур
Рома
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 15' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Удинезе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 88'
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
1
Удинезе
1
минуты: 1' - 88' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Парма
0 : 0
Кальяри
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
0
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
Кальяри
1 : 3
Интер
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:30
Верона
1 : 1
Кальяри
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1
Кальяри
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
Кальяри
2 : 2
Специя
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Кальяри
2
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
Кальяри
2 : 0
Сампдория
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
2
Сампдория
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
Болонья
3 : 2
Кальяри
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Болонья
3
Кальяри
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур