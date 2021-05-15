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Владислав Сарвели
№10
Нападающий
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
1 окт. 1997 (23) года
Рост
170
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
Балтика
0 : 1
Крылья Советов
15.05.2021
15 мая 2021
сб
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 42 тур
Балтика
0
Крылья Советов
1
был в запасе
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
Крылья Советов
6 : 0
Краснодар-2
45'
45'
45'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
14:00
45'
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Крылья Советов
6
Краснодар-2
0
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 41 тур
05.05.2021
05 мая 2021
ср
12:00
Спартак-2
0 : 2
Крылья Советов
05.05.2021
05 мая 2021
ср
12:00
минуты: 65' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Спартак-2
0
Крылья Советов
2
минуты: 65' - 90' / Россия. ФНЛ, 35 тур
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
Акрон
1 : 2
Крылья Советов
02.05.2021
02 мая 2021
вс
13:00
минуты: 1' - 62'
Россия. ФНЛ, 40 тур
Акрон
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 62' / Россия. ФНЛ, 40 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Крылья Советов
5 : 1
Торпедо
40', 62'
40', 62'
40', 62'
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
40', 62'
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Крылья Советов
5
Торпедо
1
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
Шинник
2 : 2
Крылья Советов
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 1' - 66'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Шинник
2
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 66' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
5 : 1
Факел
24'
24'
24'
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
14:00
24'
минуты: 1' - 70'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
5
Факел
1
минуты: 1' - 70' / Россия. ФНЛ, 37 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
Волгарь
0 : 1
Крылья Советов
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
17:30
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волгарь
0
Крылья Советов
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Крылья Советов
4 : 0
Текстильщик
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Крылья Советов
4
Текстильщик
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
Алания
0 : 1
Крылья Советов
28.03.2021
28 марта 2021
вс
17:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Алания
0
Крылья Советов
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Нефтехимик
24.03.2021
24 марта 2021
ср
15:00
минуты: 81' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Крылья Советов
2
Нефтехимик
0
минуты: 81' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Нижний Новгород
0 : 1
Крылья Советов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нижний Новгород
0
Крылья Советов
1
был в запасе
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Акрон
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
15:00
минуты: 1' - 38'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Крылья Советов
3
Акрон
0
минуты: 1' - 38' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Торпедо
3 : 1
Крылья Советов
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Торпедо
3
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
4 : 1
Шинник
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Крылья Советов
4
Шинник
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
15:00
Крылья Советов
3 : 0
Волгарь
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
15:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 16 тур
Крылья Советов
3
Волгарь
0
был в запасе
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Крылья Советов
2 : 1
Спартак-2
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Крылья Советов
2
Спартак-2
1
был в запасе
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
14:00
Текстильщик
0 : 3
Крылья Советов
09.10.2020
09 окт. 2020
пт
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Текстильщик
0
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 14 тур
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
Крылья Советов
2 : 0
Алания
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 67'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Крылья Советов
2
Алания
0
минуты: 1' - 67' / Россия. ФНЛ, 13 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:00
Нефтехимик
1 : 1
Крылья Советов
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нефтехимик
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 12 тур
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