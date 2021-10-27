Алексей Кузнецов

№1
Вратарь
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Ближайший матч
Уфа - Ахмат
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Возраст
25
Рост
189
Вес
87
Лента
Новости
Статистика
Матчи
Сезон:
Турнир:
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 17:00
Алания
2 : 0
Уфа
27.10.2021 27 окт. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
Алания
2
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 3 тур
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 15:00
Легион
1(0) : 1(2)
Уфа
22.09.2021 22 сент. 2021 ср 15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Легион
1(0)
Уфа
1(2)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур