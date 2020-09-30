Максим Гайдуков
№15
Полузащитник
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Команда
Зенит
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 марта 1995 (26) лет
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 13:00
Зенит
0(3) : 0(4)
Нижний Новгород
205'
205'
205'
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 13:00
205'
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
Зенит
0(3)
Нижний Новгород
0(4)
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 2 тур
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 13:00
Зенит
0 : 1
Химки
15.09.2020 15 сент. 2020 вт 13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур
Зенит
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Кубок Групповой этап, 1 тур