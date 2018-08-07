Альберт Богатырев
№11
Полузащитник
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Команда
Тюмень
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 июня 1994 (26) лет
Рост
176
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
Пюник
0 : 0
Маккаби
07.08.2018 07 авг. 2018 вт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Пюник
0
Маккаби
0
был в запасе
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
Пюник
1 : 0
Тобол
31.07.2018 31 июля 2018 вт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Пюник
1
Тобол
0
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
Тобол
2 : 1
Пюник
26.07.2018 26 июля 2018 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Тобол
2
Пюник
1
был в запасе