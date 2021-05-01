Олег Кожемякин
№8
Полузащитник
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Команда
Ротор
Гражданство
Россия
Дата рождения
30 мая 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Ахмат
01.05.2021 01 мая 2021 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ротор
1
Ахмат
0
был в запасе
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Ротор
0 : 2
Локомотив
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 35'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ротор
0
Локомотив
2
минуты: 1' - 35' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
Ротор
0 : 4
Ростов
17.03.2021 17 марта 2021 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ротор
0
Ростов
4
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
Урал
1 : 0
Ротор
13.03.2021 13 марта 2021 сб 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Урал
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
Ротор
0 : 0
Химки
06.03.2021 06 марта 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ротор
0
Химки
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
Тамбов
1 : 3
Ротор
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Тамбов
1
Ротор
3
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 20 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
Ротор
1 : 0
Арсенал
37'
37'
37'
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ротор
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
Краснодар
5 : 0
Ротор
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
5
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 0
Урал
36'
36'
36'
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ротор
0
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
Арсенал
1 : 1
Ротор
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:30
Ротор
0 : 1
ЦСКА
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ротор
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Локомотив
1 : 2
Ротор
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Локомотив
1
Ротор
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
Ротор
0 : 2
Тамбов
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ротор
0
Тамбов
2
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
Ротор
1 : 3
Рубин
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 19:00
минуты: 85' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ротор
1
Рубин
3
минуты: 85' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
Химки
1 : 1
Ротор
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Химки
1
Ротор
1
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 6 тур
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
Ротор
0 : 1
Спартак
90'
90'
90'
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 18:30
минуты: 81' - 90'
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ротор
0
Спартак
1
минуты: 81' - 90' / Россия. Премьер-лига, 5 тур
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
Ротор
1 : 2
Сочи
90'
90'
90'
22.08.2020 22 авг. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Ротор
1
Сочи
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 4 тур
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
Ахмат
3 : 1
Ротор
19.08.2020 19 авг. 2020 ср 18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
3
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 3 тур
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
Динамо
0 : 0
Ротор
51'
51'
51'
15.08.2020 15 авг. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Динамо
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 2 тур