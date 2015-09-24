Олег Ткачев
№24
Полузащитник
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Команда
Локомотив
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 июля 1995 (25) лет
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:00
Локомотив
0 : 2
Динамо
24.09.2015 24 сент. 2015 чт 18:00
минуты: 84' - 90'
Россия. Кубок, 1/16 финала
Локомотив
0
Динамо
2
минуты: 84' - 90' / Россия. Кубок, 1/16 финала