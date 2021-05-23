Дуйе Чалета-Цар №5 Защитник Подписаться

Команда Марсель

Гражданство Хорватия

Дата рождения 17 сент. 1996 (24) года

Рост 188

Отказался ехать на молодежный Евро в 2019 году, объяснив это желанием отдохнуть в отпуске.