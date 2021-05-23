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Дуйе Чалета-Цар
№5
Защитник
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Команда
Марсель
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
17 сент. 1996 (24) года
Рост
188
Отказался ехать на молодежный Евро в 2019 году, объяснив это желанием отдохнуть в отпуске.
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отборочные матчи к чм. европа
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига а
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
Метц
1 : 0
Марсель
23.05.2021
23 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 38 тур
Метц
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 38 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
Марсель
3 : 2
Анжер
16.05.2021
16 мая 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Марсель
3
Анжер
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 37 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
Сент-Этьен
1 : 0
Марсель
09.05.2021
09 мая 2021
вс
14:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 36 тур
Сент-Этьен
1
Марсель
0
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 36 тур
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
Марсель
1 : 1
Страсбур
30.04.2021
30 апр. 2021
пт
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Марсель
1
Страсбур
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 35 тур
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
Монпелье
3 : 3
Марсель
62'
62'
62'
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монпелье
3
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
78'
78'
78'
20.03.2021
20 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
Марсель
3 : 1
Брест
21'
21'
21'
13.03.2021
13 марта 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3
Брест
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
Марсель
1 : 0
Ренн
32'
32'
32'
10.03.2021
10 марта 2021
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Марсель
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
Лилль
2 : 0
Марсель
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Лилль
2
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
Нант
1 : 1
Марсель
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Нант
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 2
Ницца
17.02.2021
17 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
3
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
0 : 2
ПСЖ
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Ланс
2 : 2
Марсель
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ланс
2
Марсель
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
Монако
3 : 1
Марсель
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
0 : 1
Ланс
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
0
Ланс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 9 тур
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
Марсель
1 : 2
Ним
68'
68'
68'
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Марсель
1
Ним
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Дижон
0 : 0
Марсель
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Марсель
3 : 1
Монпелье
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Марсель
3
Монпелье
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Анжер
2 : 1
Марсель
55'
55'
55'
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
2
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
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