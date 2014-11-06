Алессандро Дальмассо
№98
Защитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
7 мая 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
ХИК
2 : 1
Торино
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ХИК
2
Торино
1
был в запасе