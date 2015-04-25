Андреа Палацци
№96
Полузащитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
24 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
Интер
2 : 1
Рома
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Рома
1
был в запасе
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 21:45
Интер
0 : 0
Милан
19.04.2015 19 апр. 2015 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Интер
0
Милан
0
был в запасе