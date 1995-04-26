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Николай Мараев
№55
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 апр. 1995 (26) лет
Рост
180
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
Динамо
0 : 1
Чайка
90'
90'
90'
08.05.2021
08 мая 2021
сб
16:00
минуты: 60' - 90'
Россия. ФНЛ, 41 тур
Динамо
0
Чайка
1
минуты: 60' - 90' / Россия. ФНЛ, 41 тур
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
1 : 0
Велес
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Динамо
1
Велес
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Динамо
2 : 1
Краснодар-2
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Динамо
2
Краснодар-2
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 37 тур
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
Акрон
1 : 1
Динамо
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Акрон
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 36 тур
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
Динамо
0 : 1
Торпедо
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
18:00
минуты: 1' - 83'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Динамо
0
Торпедо
1
минуты: 1' - 83' / Россия. ФНЛ, 35 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
Шинник
0 : 1
Динамо
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Шинник
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
Волгарь
2 : 1
Динамо
24.03.2021
24 марта 2021
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Волгарь
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
Динамо
0 : 2
Крылья Советов
20.03.2021
20 марта 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Динамо
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
Текстильщик
1 : 0
Динамо
14.03.2021
14 марта 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Текстильщик
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
17:00
Динамо
0 : 2
Алания
10.03.2021
10 марта 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Динамо
0
Алания
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
Иртыш
1 : 0
Динамо
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Иртыш
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
1 : 0
Томь
57'
57'
57'
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 60'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Динамо
1
Томь
0
минуты: 1' - 60' / Россия. ФНЛ, 25 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
Нижний Новгород
3 : 0
Динамо
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 78'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3
Динамо
0
минуты: 1' - 78' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
Динамо
0 : 0
Енисей
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Динамо
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
Динамо
2 : 5
СКА-Хабаровск
9'
9'
9'
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
16:00
9'
минуты: 1' - 55'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Динамо
2
СКА-Хабаровск
5
минуты: 1' - 55' / Россия. ФНЛ, 20 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
Велес
2 : 1
Динамо
30'
30'
30'
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
14:00
30'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Велес
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 19 тур
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
Динамо
1 : 3
Балтика
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 59'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Динамо
1
Балтика
3
минуты: 1' - 59' / Россия. ФНЛ, 18 тур
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
13:00
Краснодар-2
0 : 0
Динамо
71'
71'
71'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Краснодар-2
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
Торпедо
3 : 0
Динамо
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
19:30
был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Торпедо
3
Динамо
0
был в запасе
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
Факел
0 : 0
Динамо
04.10.2020
04 окт. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Факел
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 13 тур
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