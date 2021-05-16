Марат Быстров
№96
Защитник
Подписаться
Команда
Ахмат
Гражданство
Казахстан
Дата рождения
19 июня 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Ахмат
2 : 2
Спартак
43'
43'
43'
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ахмат
2
Спартак
2
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021 07 мая 2021 пт 18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
07.05.2021 07 мая 2021 пт 18:00
минуты: 70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
минуты: 70' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
Уфа
3 : 0
Ахмат
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 9'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 9' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
Краснодар
0 : 5
Ахмат
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:30
минуты: 60' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Краснодар
0
Ахмат
5
минуты: 60' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
Ахмат
2 : 0
Арсенал
17.03.2021 17 марта 2021 ср 20:00
минуты: 1' - 53'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ахмат
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 53' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
Зенит
4 : 0
Ахмат
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Зенит
4
Ахмат
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
ЦСКА
2 : 0
Ахмат
06.03.2021 06 марта 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
Ахмат
1 : 2
Динамо
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Динамо
2
был в запасе
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
Ахмат
0 : 0
Рубин
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 19 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
Ахмат
0 : 1
Ростов
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ахмат
0
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 18 тур
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
Сочи
2 : 0
Ахмат
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 19:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 0
Локомотив
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 68' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ахмат
0
Локомотив
0
минуты: 68' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
Тамбов
0 : 1
Ахмат
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 19:00
минуты: 56' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Тамбов
0
Ахмат
1
минуты: 56' - 90' / Россия. Премьер-лига, 14 тур
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
Ахмат
2 : 0
Краснодар
31.10.2020 31 окт. 2020 сб 16:30
минуты: 77' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ахмат
2
Краснодар
0
минуты: 77' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
минуты: 71' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
Ростов
3 : 0
Ахмат
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
3
Ахмат
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
Рубин
1 : 1
Ахмат
76'
76'
76'
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Рубин
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
Ахмат
2 : 0
Урал
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ахмат
2
Урал
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
Динамо
1 : 0
Ахмат
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 19:00
минуты: 1' - 55'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Динамо
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 55' / Россия. Премьер-лига, 8 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
Ахмат
0 : 1
Сочи
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ахмат
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 7 тур