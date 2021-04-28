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Радик Хайруллов
№92
Защитник
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Команда
Чайка
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 мая 1992 (29) лет
Рост
190
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2020/2021
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
Томь
3 : 0
Чайка
90'
90'
90'
28.04.2021
28 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 52' - 90'
Россия. ФНЛ, 39 тур
Томь
3
Чайка
0
минуты: 52' - 90' / Россия. ФНЛ, 39 тур
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
Чайка
1 : 1
Чертаново
24.04.2021
24 апр. 2021
сб
16:00
минуты: 75' - 90'
Россия. ФНЛ, 38 тур
Чайка
1
Чертаново
1
минуты: 75' - 90' / Россия. ФНЛ, 38 тур
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
Нижний Новгород
2 : 0
Чайка
17.04.2021
17 апр. 2021
сб
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 37 тур
Нижний Новгород
2
Чайка
0
был в запасе
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
Оренбург
3 : 0
Чайка
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
3
Чайка
0
был в запасе
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
Чайка
2 : 1
СКА-Хабаровск
28.03.2021
28 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Чайка
2
СКА-Хабаровск
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 33 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
Велес
0 : 1
Чайка
24.03.2021
24 марта 2021
ср
18:30
минуты: 68' - 90'
Россия. ФНЛ, 32 тур
Велес
0
Чайка
1
минуты: 68' - 90' / Россия. ФНЛ, 32 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Краснодар-2
1 : 1
Чайка
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Краснодар-2
1
Чайка
1
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Факел
1 : 1
Чайка
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Факел
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 26 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
Волгарь
2 : 1
Чайка
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 25 тур
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:00
Крылья Советов
2 : 1
Чайка
25.11.2020
25 нояб. 2020
ср
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Крылья Советов
2
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
Чайка
1 : 3
Текстильщик
38'
38'
38'
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
15:00
38'
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
1
Текстильщик
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 23 тур
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
Алания
1 : 1
Чайка
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Алания
1
Чайка
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 22 тур
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
Чайка
0 : 1
Оренбург
13.10.2020
13 окт. 2020
вт
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Чайка
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 15 тур
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
19:00
Чайка
0 : 3
Крылья Советов
16.08.2020
16 авг. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Чайка
0
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 4 тур