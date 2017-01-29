Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Неймар Да Силва
Квинси Промес
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Португалия
Польша
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Зенит
Челси
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Интер
Зинедин Зидан
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Ассане Ньюкури
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
28 сент. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017
29 янв. 2017
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
2
Милан
1
был в запасе
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
Интер
3 : 1
Кьево
14.01.2017
14 янв. 2017
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Интер
3
Кьево
1
был в запасе
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
14:30
Удинезе
1 : 2
Интер
08.01.2017
08 янв. 2017
вс
14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
1
Интер
2
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:45
Интер
3 : 0
Лацио
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
3
Лацио
0
был в запасе
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
Интер
4 : 2
Фиорентина
28.11.2016
28 нояб. 2016
пн
23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Интер
4
Фиорентина
2
был в запасе
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
22:45
Милан
2 : 2
Интер
20.11.2016
20 нояб. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Милан
2
Интер
2
был в запасе
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:00
Интер
3 : 0
Кротоне
06.11.2016
06 нояб. 2016
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Интер
3
Кротоне
0
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
1
Интер
0
был в запасе
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
Интер
2 : 1
Торино
26.10.2016
26 окт. 2016
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
2
Торино
1
был в запасе
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
Аталанта
2 : 1
Интер
23.10.2016
23 окт. 2016
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
2
Интер
1
был в запасе
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
Рома
2 : 1
Интер
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
21:45
минуты: 60' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2
Интер
1
минуты: 60' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
Эмполи
0 : 2
Интер
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:45
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Эмполи
0
Интер
2
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
Интер
2 : 1
Ювентус
18.09.2016
18 сент. 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2
Ювентус
1
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
Пескара
1 : 2
Интер
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Пескара
1
Интер
2
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Интер
1 : 1
Палермо
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1
Палермо
1
был в запасе
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
Кьево
2 : 0
Интер
21.08.2016
21 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кьево
2
Интер
0
был в запасе