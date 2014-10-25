Рори Уотсон
№35
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 февр. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 17:00
Ливерпуль
0 : 0
Халл Сити
25.10.2014 25 окт. 2014 сб 17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Ливерпуль
0
Халл Сити
0
был в запасе