Гастон Камара
№29
Полузащитник
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
31 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
Интер
1 : 1
Парма
04.04.2015 04 апр. 2015 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Интер
1
Парма
1
был в запасе
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
Сампдория
1 : 0
Интер
22.03.2015 22 марта 2015 вс 22:45
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Сампдория
1
Интер
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:45
Парма
2 : 0
Интер
01.11.2014 01 нояб. 2014 сб 22:45
минуты: 88' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
2
Интер
0
минуты: 88' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
Интер
1 : 0
Сампдория
29.10.2014 29 окт. 2014 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
1
Сампдория
0
был в запасе
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
Чезена
0 : 1
Интер
26.10.2014 26 окт. 2014 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Чезена
0
Интер
1
был в запасе