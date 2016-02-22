Энди Манган
№19
Нападающий
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
30 авг. 1986 (34) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.02.2016 22 февр. 2016 пн 22:45
Шрусбери Таун
0 : 3
Манчестер Юнайтед
22.02.2016 22 февр. 2016 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Шрусбери Таун
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала