Жан-Луи Акпа-Акпро
№26
Нападающий
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Команда
Шрусбери Таун
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
4 янв. 1985 (36) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
83'
83'
83'
21.12.2016 21 дек. 2016 ср 22:50
минуты: 59' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Дижон
2
Тулуза
0
минуты: 59' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016 17 дек. 2016 сб 22:00
минуты: 50' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Тулуза
1
Нанси
1
минуты: 50' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур