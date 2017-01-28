Юнес Каабуни
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Марокко
Дата рождения
23 мая 1995 (26) лет
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
Нанси
0 : 2
Бордо
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Нанси
0
Бордо
2
был в запасе
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
Метц
0 : 3
Бордо
21.09.2016 21 сент. 2016 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
0
Бордо
3
был в запасе