Давино Верхульст
№13
Вратарь
Подписаться
Команда
Локерен
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
25 нояб. 1987 (33) года
Рост
191
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Трабзонспор
2 : 0
Локерен
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Трабзонспор
2
Локерен
0
был в запасе