Никита Корзун
№81
Полузащитник
Подписаться
Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
6 марта 1995 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
Белоруссия
0 : 1
Северная Ирландия
35'
35'
35'
11.06.2019 11 июня 2019 вт 21:45
минуты: 1' - 46'
Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
Белоруссия
0
Северная Ирландия
1
минуты: 1' - 46' / Отбор ЧЕ-2020, 4 тур
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
Белоруссия
0 : 2
Германия
90'
90'
90'
08.06.2019 08 июня 2019 сб 21:45
минуты: 57' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 3 тур
Белоруссия
0
Германия
2
минуты: 57' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 3 тур