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Коронавирус
Сулайман Маррех
№22
Полузащитник
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Команда
Гент
Гражданство
Гамбия
Дата рождения
18 июля 1994 (26) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 2
Слован
03.12.2020
03 дек. 2020
чт
20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Гент
1
Слован
2
был в запасе
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
Црвена Звезда
2 : 1
Гент
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Црвена Звезда
2
Гент
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
Гент
1 : 4
Хоффенхайм
29.10.2020
29 окт. 2020
чт
20:55
минуты: 77' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Гент
1
Хоффенхайм
4
минуты: 77' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
Слован
1 : 0
Гент
34'
34'
34'
22.10.2020
22 окт. 2020
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
1
Гент
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур