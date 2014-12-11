Матеуш Швох
№14
Полузащитник
Подписаться
Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
19 марта 1993 (28) лет
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Легия
2 : 0
Трабзонспор
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Легия
2
Трабзонспор
0
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Локерен
1 : 0
Легия
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Локерен
1
Легия
0
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Легия
2 : 1
Металлист
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Легия
2
Металлист
1
был в запасе
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
0
Легия
1
был в запасе