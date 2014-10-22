Бартломей Калинковски
№78
Полузащитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
11 июля 1994 (26) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
Металлист
0 : 1
Легия
22.10.2014 22 окт. 2014 ср 19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Металлист
0
Легия
1
был в запасе