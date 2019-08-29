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Матеуш Ветеска
№5
Защитник
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Команда
Легия
Гражданство
Польша
Дата рождения
11 февр. 1997 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:45
Рейнджерс
1 : 0
Легия
29.08.2019
29 авг. 2019
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Рейнджерс
1
Легия
0
был в запасе
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
Легия
0 : 0
Рейнджерс
22.08.2019
22 авг. 2019
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Легия
0
Рейнджерс
0
был в запасе
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Атромитос
0 : 2
Легия
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Атромитос
0
Легия
2
был в запасе
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
Легия
1 : 0
КуПС
9'
71'
9'
71'
9'
71'
25.07.2019
25 июля 2019
чт
22:00
9'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Легия
1
КуПС
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
Легия
3 : 0
Европа
88'
88'
88'
18.07.2019
18 июля 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Легия
3
Европа
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
Европа
0 : 0
Легия
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Европа
0
Легия
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд