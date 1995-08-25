Квинси Мениг
№11
Нападающий
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Команда
Зволле
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
19 авг. 1995 (25) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
Барселона
3 : 1
Аякс
21.10.2014 21 окт. 2014 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Барселона
3
Аякс
1
был в запасе