Доминик Соланке
№29
Нападающий
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
14 сент. 1997 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
Борнмут
0 : 3
Саутгемптон
20.03.2021 20 марта 2021 сб 15:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Борнмут
0
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала