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Гаку Сибасаки
№22
Полузащитник
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Команда
Депортиво
Гражданство
Япония
Дата рождения
28 мая 1992 (29) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
Хетафе
2 : 2
Вильярреал
18.05.2019
18 мая 2019
сб
17:15
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Хетафе
2
Вильярреал
2
был в запасе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
Реал Сосьедад
2 : 1
Хетафе
28.04.2019
28 апр. 2019
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Реал Сосьедад
2
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 35 тур
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Хетафе
0
Реал
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
Хетафе
3 : 0
Севилья
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 61'
Испания. Примера, 33 тур
Хетафе
3
Севилья
0
минуты: 1' - 61' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:00
Вальядолид
2 : 2
Хетафе
14.04.2019
14 апр. 2019
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2
Хетафе
2
был в запасе
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
15:00
Хетафе
3 : 1
Сельта
09.02.2019
09 февр. 2019
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
3
Сельта
1
был в запасе
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
15:00
Хетафе
1 : 0
Реал Сосьедад
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
23:00
Леганес
1 : 1
Хетафе
07.12.2018
07 дек. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Леганес
1
Хетафе
1
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
Уэска
1 : 1
Хетафе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Уэска
1
Хетафе
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
Хетафе
2 : 0
Бетис
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Хетафе
2
Бетис
0
был в запасе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
Райо Вальекано
1 : 2
Хетафе
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Райо Вальекано
1
Хетафе
2
был в запасе
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 2
Атлетико
22.09.2018
22 сент. 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Хетафе
0
Атлетико
2
был в запасе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
Севилья
0 : 2
Хетафе
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
21:45
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
0
Хетафе
2
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
21:00
Хетафе
0 : 0
Вальядолид
31.08.2018
31 авг. 2018
пт
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Хетафе
0
Вальядолид
0
был в запасе
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:15
Хетафе
2 : 0
Эйбар
24.08.2018
24 авг. 2018
пт
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Хетафе
2
Эйбар
0
был в запасе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
Реал
2 : 0
Хетафе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 1 тур