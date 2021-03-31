Солви Ватнхамар
№10
Полузащитник
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Команда
Викингур
Гражданство
Фареры
Дата рождения
5 мая 1986 (35) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Шотландия
4 : 0
Фарерские острова
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 69'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Шотландия
4
Фарерские острова
0
минуты: 1' - 69' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Австрия
3 : 1
Фарерские острова
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
минуты: 1' - 58'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Австрия
3
Фарерские острова
1
минуты: 1' - 58' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Молдавия
1 : 1
Фарерские острова
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
минуты: 1' - 78'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Молдавия
1
Фарерские острова
1
минуты: 1' - 78' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур