Юссуф Поульсен №9 Нападающий Подписаться

Команда РБ Лейпциг

Гражданство Дания

Дата рождения 15 июня 1994 (26) лет

Рост 193

С большим отрывом рекордсмен «Лейпцига» по количеству матчей – наиграл их уже почти три сотни, выступает еще с третьей лиги. Мог играть за сборную Танзании (отец оттуда), но не дождался вызова.