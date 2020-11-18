Райан МакЛафлин
№27
Защитник
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Команда
Олдхэм
Гражданство
Северная Ирландия
Дата рождения
30 сент. 1994 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Северная Ирландия
1 : 1
Румыния
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Северная Ирландия
1
Румыния
1
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
Австрия
2 : 1
Северная Ирландия
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 5 тур
Австрия
2
Северная Ирландия
1
был в запасе