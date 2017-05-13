Леонел Вангиони
№11
Защитник
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
5 мая 1987 (34) года
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
13.05.2017 13 мая 2017 сб 21:45
Аталанта
1 : 1
Милан
13.05.2017 13 мая 2017 сб 21:45
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1
Милан
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
07.05.2017 07 мая 2017 вс 21:45
Милан
1 : 4
Рома
48'
48'
48'
07.05.2017 07 мая 2017 вс 21:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 35 тур
Милан
1
Рома
4
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 35 тур
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
Кротоне
1 : 1
Милан
30.04.2017 30 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Кротоне
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
Милан
1 : 2
Эмполи
23.04.2017 23 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Милан
1
Эмполи
2
был в запасе
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 13:30
Интер
2 : 2
Милан
15.04.2017 15 апр. 2017 сб 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2
Милан
2
был в запасе
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
Милан
4 : 0
Палермо
09.04.2017 09 апр. 2017 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Милан
4
Палермо
0
был в запасе
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
Пескара
1 : 1
Милан
02.04.2017 02 апр. 2017 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Пескара
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:45
Милан
1 : 0
Дженоа
18.03.2017 18 марта 2017 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Милан
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
Ювентус
2 : 1
Милан
10.03.2017 10 марта 2017 пт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
2
Милан
1
был в запасе
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:45
Милан
3 : 1
Кьево
04.03.2017 04 марта 2017 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
3
Кьево
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
Сассуоло
0 : 1
Милан
26.02.2017 26 февр. 2017 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сассуоло
0
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 22:45
Милан
2 : 1
Фиорентина
45'
45'
45'
19.02.2017 19 февр. 2017 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
13.02.2017 13 февр. 2017 пн 22:45
Лацио
1 : 1
Милан
24'
24'
24'
13.02.2017 13 февр. 2017 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лацио
1
Милан
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:30
Милан
0 : 1
Сампдория
05.02.2017 05 февр. 2017 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
0
Сампдория
1
был в запасе
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
2 : 1
Милан
29.01.2017 29 янв. 2017 вс 17:00
минуты: 74' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
2
Милан
1
минуты: 74' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
Милан
1 : 2
Наполи
21.01.2017 21 янв. 2017 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Милан
1
Наполи
2
был в запасе
16.01.2017 16 янв. 2017 пн 22:45
Торино
2 : 2
Милан
16.01.2017 16 янв. 2017 пн 22:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Торино
2
Милан
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 23:00
Рома
1 : 0
Милан
12.12.2016 12 дек. 2016 пн 23:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
1
Милан
0
был в запасе
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 14:30
Милан
2 : 1
Кротоне
04.12.2016 04 дек. 2016 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2
Кротоне
1
был в запасе
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
Кьево
1 : 3
Милан
16.10.2016 16 окт. 2016 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кьево
1
Милан
3
был в запасе