Янис Икаунекс
№10
Полузащитник
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Команда
Лиепая
Гражданство
Латвия
Дата рождения
16 февр. 1995 (26) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Турция
3 : 3
Латвия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 65'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Турция
3
Латвия
3
минуты: 1' - 65' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
Нидерланды
2 : 0
Латвия
34'
34'
34'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 87'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Нидерланды
2
Латвия
0
минуты: 1' - 87' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Латвия
1 : 2
Черногория
40'
40'
40'
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
40'
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Латвия
1
Черногория
2
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур