Кэтэлин Карп
№8
Полузащитник
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Команда
Тамбов
Гражданство
Молдова
Дата рождения
20 окт. 1993 (27) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
Тамбов
1 : 5
Зенит
16.05.2021 16 мая 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1
Зенит
5
минуты: 1' - 59' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
07.05.2021 07 мая 2021 пт 18:00
Ахмат
3 : 1
Тамбов
07.05.2021 07 мая 2021 пт 18:00
минуты: 1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3
Тамбов
1
минуты: 1' - 78' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
Ростов
2 : 0
Тамбов
53'
53'
53'
02.05.2021 02 мая 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 81'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 81' / Россия. Премьер-лига, 28 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
Тамбов
2 : 5
Локомотив
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2
Локомотив
5
минуты: 1' - 69' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
Арсенал
4 : 0
Тамбов
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 26 тур
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
Тамбов
1 : 2
ЦСКА
45'
45'
45'
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 88'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Тамбов
1
ЦСКА
2
минуты: 1' - 88' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
Сочи
5 : 0
Тамбов
19.03.2021 19 марта 2021 пт 19:00
минуты: 1' - 82'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
5
Тамбов
0
минуты: 1' - 82' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
Тамбов
0 : 4
Краснодар
14.03.2021 14 марта 2021 вс 16:30
минуты: 74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Тамбов
0
Краснодар
4
минуты: 74' - 90' / Россия. Премьер-лига, 22 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
Динамо
2 : 0
Тамбов
07.03.2021 07 марта 2021 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Динамо
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 21 тур
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020 17 дек. 2020 чт 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 14:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 14:00
минуты: 83' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
минуты: 83' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
был в запасе
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
Уфа
1 : 2
Урал
38'
38'
38'
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 12:00
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 83'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
минуты: 1' - 83' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
был в запасе
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 10 тур
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
Зенит
6 : 0
Уфа
26.09.2020 26 сент. 2020 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Зенит
6
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 9 тур