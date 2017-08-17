Владимир Болевич
№14
Полузащитник
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Команда
АЕК
Гражданство
Черногория
Дата рождения
17 янв. 1988 (33) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:15
Виктория
3 : 1
АЕК
17.08.2017 17 авг. 2017 чт 21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Виктория
3
АЕК
1
был в запасе
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 18:00
Динамо
1 : 1
АЕК
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 18:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Динамо
1
АЕК
1
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
АЕК
2 : 0
Динамо
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
АЕК
2
Динамо
0
был в запасе