Спирос Рисванис
№44
Защитник
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Команда
Паниониос
Гражданство
Греция
Дата рождения
3 янв. 1994 (27) лет
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
Панатинаикос
1 : 1
Эшторил
4'
4'
4'
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Панатинаикос
1
Эшторил
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
Эшторил
2 : 0
Панатинаикос
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Эшторил
2
Панатинаикос
0
был в запасе