Андрей Прскало
№32
Вратарь
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Команда
Риека
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
1 мая 1987 (34) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
Севилья
1 : 0
Риека
11.12.2014 11 дек. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Севилья
1
Риека
0
был в запасе
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Риека
2 : 0
Стандард
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Риека
2
Стандард
0
был в запасе
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
Фейеноорд
2 : 0
Риека
06.11.2014 06 нояб. 2014 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Фейеноорд
2
Риека
0
был в запасе
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
Риека
3 : 1
Фейеноорд
23.10.2014 23 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Риека
3
Фейеноорд
1
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Риека
2 : 2
Севилья
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Риека
2
Севилья
2
был в запасе