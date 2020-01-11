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Адама Траоре
№11
Полузащитник
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Команда
Метц
Гражданство
Мали
Дата рождения
28 июня 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Метц
1 : 0
Страсбур
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Метц
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
Ницца
4 : 1
Метц
07.12.2019
07 дек. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
4
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
Метц
0 : 1
Ренн
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Ним
1 : 1
Метц
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
1
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
1 : 1
Реймс
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
1
Реймс
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
Лилль
0 : 0
Метц
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
0
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
Метц
2 : 2
Монпелье
02.11.2019
02 нояб. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
2
Монпелье
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 12 тур
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Лион
2 : 0
Метц
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Лион
2
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 11 тур
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
05.10.2019
05 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Брест
2
Метц
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Метц
2 : 2
Тулуза
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Метц
2
Тулуза
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 8 тур
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Сент-Этьен
0 : 1
Метц
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
0
Метц
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Метц
1 : 2
Амьен
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Метц
1
Амьен
2
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 6 тур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 72' - 90'
Франция. Лига 1, 5 тур
Бордо
2
Метц
0
минуты: 72' - 90' / Франция. Лига 1, 5 тур
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 83' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монако
2
Ним
2
минуты: 83' - 90' / Франция. Лига 1, 3 тур
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Метц
3 : 0
Монако
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Метц
3
Монако
0
был в запасе
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
Монако
0 : 3
Лион
09.08.2019
09 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 74' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монако
0
Лион
3
минуты: 74' - 90' / Франция. Лига 1, 1 тур