Эфтимиос Кулурис
№20
Нападающий
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Команда
Тулуза
Гражданство
Греция
Дата рождения
6 марта 1996 (25) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:45
ГФА 74
2 : 0
Тулуза
20.04.2021 20 апр. 2021 вт 19:45
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/4 финала
ГФА 74
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/4 финала
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
Бордо
0 : 2
Тулуза
10.02.2021 10 февр. 2021 ср 16:45
был в запасе
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
0
Тулуза
2
был в запасе