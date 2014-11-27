Андрей Залеский
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
20 янв. 1991 (30) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
Динамо
0 : 2
ПАОК
27.11.2014 27 нояб. 2014 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Динамо
0
ПАОК
2
был в запасе
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
Динамо
0 : 3
Фиорентина
02.10.2014 02 окт. 2014 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Динамо
0
Фиорентина
3
был в запасе