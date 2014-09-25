Эдуардо Пайя
№30
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
21 сент. 1992 (28) лет
Рост
179
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:00
Эспаньол
2 : 0
Хетафе
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Эспаньол
2
Хетафе
0
был в запасе