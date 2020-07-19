Эрик Байи
№3
Защитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
12 апр. 1994 (27) лет
Рост
188
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«МЮ» выставил запасных на матч, после которого «Ман Сити» стал чемпионом. Потому что календарь – 4 игры за 8 дней
#Манчестер Юнайтед
11 мая, 21:57
# новости спорта
«МЮ» и «Челси» сыграли 57 минут в первом тайме. Все из-за травмы Байи
1
19 июля 2020, 21:04
1
Игрок «МЮ» Байи прислал грузовики с едой в город Бинжервиль
11 апреля 2020, 18:07