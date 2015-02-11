Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Лионель Месси
Ибраима Конате
Луис Суарес
Эдинсон Кавани
Роберт Левандовски
Квинси Промес
Неймар Да Силва
Карим Бензема
Златан Ибрагимович
Испания
Россия
Франция
Нидерланды
Дания
Польша
Португалия
Словакия
Германия
Италия
Хорватия
Интер
Ювентус
Вильярреал
Манчестер Сити
Спартак
Крылья Советов
Зенит
Челси
Ахмат
Лилль
Локомотив
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Лига чемпионов
Интер
Зинедин Зидан
РПЛ
Евро-2020
Испания
Лига Европы
Россия
Ювентус
Криштиану Роналду
Игорь Акинфеев
Вильярреал
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Джейсон МакКарти
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Барнсли
Гражданство
Англия
Дата рождения
7 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
Саутгемптон
0 : 0
Вест Хэм
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
22:45
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Саутгемптон
0
Вест Хэм
0
был в запасе
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:30
Ньюкасл Юнайтед
1 : 2
Саутгемптон
17.01.2015
17 янв. 2015
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Ньюкасл Юнайтед
1
Саутгемптон
2
был в запасе
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Арсенал
01.01.2015
01 янв. 2015
чт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Саутгемптон
2
Арсенал
0
был в запасе
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
Саутгемптон
1 : 1
Челси
28.12.2014
28 дек. 2014
вс
17:05
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Саутгемптон
1
Челси
1
был в запасе
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
Кристал Пэлас
1 : 3
Саутгемптон
26.12.2014
26 дек. 2014
пт
18:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Кристал Пэлас
1
Саутгемптон
3
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
Саутгемптон
3 : 0
Эвертон
20.12.2014
20 дек. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Саутгемптон
3
Эвертон
0
был в запасе
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Саутгемптон
2 : 1
Куинз Парк Рейнджерс
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Саутгемптон
2
Куинз Парк Рейнджерс
1
был в запасе