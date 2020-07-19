Денис Адамов
№1
Вратарь
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Команда
Сочи
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 февр. 1998 (23) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Вратарь «Сочи» ушел к воротам «Локомотива». И пропустил в пустые – соперник добежал прямо до линии
#Денис Адамов
07 апреля, 21:25
# новости спорта
Сафонов удалился в матче с «Динамо». Так в РПЛ дебютировал вратарь Адамов
19 июля 2020, 21:13