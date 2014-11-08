Серхио Агуса
№18
Полузащитник
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Команда
Милтон Кинс Донс
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 сент. 1992 (28) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:00
Реал
5 : 1
Райо Вальекано
08.11.2014 08 нояб. 2014 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал
5
Райо Вальекано
1
был в запасе
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Вильярреал
0 : 2
Реал
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Вильярреал
0
Реал
2
был в запасе