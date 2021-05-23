Даниэле Верде
№31
Нападающий
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
20 июня 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
Специя
2 : 2
Рома
6'
6'
6'
23.05.2021 23 мая 2021 вс 21:45
6'
минуты: 1' - 68'
Италия. Серия А, 38 тур
Специя
2
Рома
2
минуты: 1' - 68' / Италия. Серия А, 38 тур
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
Специя
4 : 1
Торино
15.05.2021 15 мая 2021 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Специя
4
Торино
1
был в запасе
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
Сампдория
2 : 2
Специя
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:45
минуты: 87' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Специя
2
минуты: 87' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
Специя
1 : 4
Наполи
08.05.2021 08 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 35 тур
Специя
1
Наполи
4
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
Верона
1 : 1
Специя
01.05.2021 01 мая 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 67'
Италия. Серия А, 34 тур
Верона
1
Специя
1
минуты: 1' - 67' / Италия. Серия А, 34 тур
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
Дженоа
2 : 0
Специя
24.04.2021 24 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 64' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Дженоа
2
Специя
0
минуты: 64' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Специя
1 : 1
Интер
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Специя
1
Интер
1
был в запасе
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
Болонья
4 : 1
Специя
18.04.2021 18 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 65'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
4
Специя
1
минуты: 1' - 65' / Италия. Серия А, 31 тур
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
3 : 2
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
3
Кротоне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Лацио
2 : 1
Специя
73'
73'
73'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
73'
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Лацио
2
Специя
1
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
Специя
2 : 1
Кальяри
20.03.2021 20 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Специя
2
Кальяри
1
был в запасе
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
Аталанта
3 : 1
Специя
12.03.2021 12 марта 2021 пт 22:45
минуты: 1' - 80'
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
3
Специя
1
минуты: 1' - 80' / Италия. Серия А, 27 тур
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
Специя
1 : 1
Беневенто
71'
71'
71'
06.03.2021 06 марта 2021 сб 17:00
71'
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 26 тур
Специя
1
Беневенто
1
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 26 тур
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
Специя
2 : 2
Парма
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 27' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
2
Парма
2
минуты: 27' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
Фиорентина
3 : 0
Специя
19.02.2021 19 февр. 2021 пт 20:30
минуты: 63' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
3
Специя
0
минуты: 63' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
Специя
2 : 0
Милан
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Специя
2
Милан
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 64'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 64' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Специя
0
Удинезе
1
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
Рома
4 : 3
Специя
90'
90'
90'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 17:00
90'
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4
Специя
3
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур